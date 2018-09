In eigener Sache Schwarzwälder Bote ePaper wird 15 Jahre alt

Zum Jubiläum blicken wir auf die Anfangszeiten unserer digitalen Zeitung zurück und haben uns auf die Spuren der ersten SB ePaper-Leser begeben.

Wilfried Wohmann lehnt sich im Lesesessel seines Ferienhauses zurück und blättert durch den St. Georgener Lokalteil. Im Rücken der große Kachelofen, an der Wand ein gerahmtes Bild der Schwiegermutter. Eine Situation, die so oder so ähnlich tausendfach im Verbreitungsgebiet des Schwarzwälder Boten stattfindet.

Nur etwas ist anders: Wohmann liest den St. Georgener Lokalteil nicht am Frühstückstisch, sondern immer am Abend zuvor – in der exklusiven Vorabendausgabe. Denn der Rentner hat seine Zeitung digital abonniert. So kennt Wohmann ab 19.30 Uhr bereits die Schlagzeilen des Folgetags.