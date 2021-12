Trotz abgesagtem Weihnachtsmarkt – Marinepunsch-Verkauf läuft gut an

In der Stadtmitte Rottweils

1 Großer Andrang herrschte bereits vor der offiziellen Eröffnung des Verkaufsstandes vor dem alten Rathaus. Foto: Roth

Am Donnerstag hätte der Startschuss für den Rottweiler Weihnachtsmarkt fallen sollen – aus bekannten Gründen wurde dieser abgesagt. Auf den Marinepunsch – das Rottweiler Kultgetränk – muss trotzdem nicht verzichtet werden. Oberkommandant Oliver Kießling und sein Team verkaufen das Traditionsgetränk bis zum 12. Dezember vor dem alten Rathaus in Rottweil.















Rottweil - Der traditionelle Marinepunsch gehört für viele Rottweiler bereits jahrzehntelang zur Vorweihnachtszeit. Dem Genuss des süffig-heißen Getränks auf dem Weihnachtsmarkt hat die Coronavirus-Pandemie erneut einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die gute Nachricht: Seit Donnerstag verkaufen die Marinesoldaten um Kommandant Oliver Kießling das Rottweiler Traditionsgetränk vor dem Alten Rathaus in Flaschen. "Der Marinepunsch ist eine Institution in Rottweil. Wir wollen den Menschen in dieser Zeit die gute Laune mit nach Hause geben", freut sich Kießling über den angelaufenen Verkauf.

Warenverkauf statt Live-Ausschank

Mit einem weinenden Auge blickt er auf den abgesagten Weihnachtsmarkt, der am Donnerstag seine Pforten in der Stadtmitte Rottweils hätte öffnen sollen: "Normalerweise schenken wir den Marinepunsch auf dem Markt aus und bereiten den Menschen eine Freude in der Weihnachtszeit." Der Weihnachtsmarkt wurde aber aus bekannten Gründen abgesagt – der Stand der Marinesoldaten des Minentaucher-Einsatzboots Rottweil steht in Absprache mit der Stadtverwaltung trotzdem. "Ein Live-Ausschank ist wegen des Alkoholverbotes nicht erlaubt." Die Veräußerung der Flaschen gelte aber als Warenverkauf und sei daher rechtlich unproblematisch. Mit der Aktion verfolgt die Stadtverwaltung das Ziel, die Innenstadt trotz Pandemie-Tristesse zu beleben.

Und der Plan geht auf – das Angebot wird rege genutzt. Der Stand öffnet bis zum 12. Dezember täglich um 10 Uhr und schließt um 18 Uhr. Mittwochs und samstags gibt es das Kultgetränk bereits ab 9 Uhr zu kaufen. Am Donnerstag beim Besuch unserer Redaktion herrschte bereits vor der offiziellen Eröffnung Hochbetrieb – mit Körben und Sackkarren bewaffnet, pilgerten Marinepunsch-Verehrer in die Innenstadt. Und so machten die Marinesoldaten eine Ausnahme und starteten mit dem Verkauf bereits eine halbe Stunde früher.

Lieferservice für Senioren

"Es kommen eine ganze Menge Leute. Das stimmt mich zufrieden", zieht Kießling die erste Bilanz. Sechs Marinesoldaten seien stets vor Ort und kümmerten sich um die Kundschaft. "Hätte der Weihnachtsmarkt stattgefunden, wäre der Stand mit zehn Männern besetzt", ergänzt Kießling. Die sechs Marinesoldaten vor Ort werden flexibel eingesetzt. "Älteren Herrschaften helfen wir natürlich beim Transport der Flaschen oder Kisten ins Auto oder nach Hause", bietet Kießling an.

Kein Superspreader-Event

Wichtig ist Kießling, dass der Verkauf nicht den Eindruck eines Superspreader-Events hinterlässt. "Wir weisen die Kunden auf Mundschutz und Abstandhalten hin. Wir wollen die Inzidenzen nicht weiter in die Höhe treiben."

Auf dem Trockenen müssen die Rottweiler also nicht sitzen. Für neun Euro pro Flasche gibt es den Marinepunsch zu kaufen. Aber nicht nur Flaschen gehen über die Ladentheke: Der Sechser-Kasten – mit zusätzlich 1,50 Euro Pfand – war bei der Standeröffnung ebenfalls hoch im Kurs. Bezogen wird das Traditionsgetränk über die Weinhandlung Grimm aus Rottweil. Etwas Gutes tut man mit dem Marinepunsch-Konsum dazu: Der Reinerlös aus dem Verkauf wird wie immer an karitative Einrichtungen gespendet.

Projekte aus der Region gefördert

Verschiedene Projekte aus der Region stehen in der engeren Auswahl: der DRK Kreisverband Rottweil, der Deutsche Kinderschutzbund in Rottweil, die Malteser-Rettungshundestaffel und die Initiative Frauen helfen Frauen und Auswege. Kießling hofft, dass alle Einrichtungen unterstützt werden können. Der Ball liegt also bei den Rottweilern. Die gute Stimmung gibt es dieses Jahr eben nicht auf dem Markt, sondern für daheim.