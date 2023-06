Ein 25-Jähriger ist am Donnerstagvormittag in Balingen von der Polizei festgenommen worden. Wenige Stunden zuvor war er offenbar in ein Wohnhaus in Mössingen eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilt, sitzt der 25-Jährige nun in Untersuchungshaft. Er soll in der Nacht auf Donnerstag in ein Einfamilienhaus in der Mörikestraße in Mössingen eingebrochen sein. Dort klaute er nach Stand der Ermittlungen unter anderem ein Mobiltelefon, mehrere Tablets und Bargeld.

Die Bewohner bemerkten den Einbruch am frühen Morgen und verständigten die Polizei. Gegen neun Uhr wurde der mutmaßliche Täter im Stadtgebiet von Balingen festgenommen. Er hatte Teile der Beute bei sich. Spuren am Tatort hatten die Beamten auf die Fährte des Mannes geführt.

Mutmaßlicher Einbrecher ist polizeibekannt

Der mutmaßliche Täter ist wegen ähnlicher Delikte polizeibekannt. Ob er noch für weitere Straftaten in Betracht kommt, wird zurzeit ermittelt.