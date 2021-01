In Architekturführer erwähnt Balinger Mühltor-Bebauung findet Beachtung

Entstanden ist in der Folge ein ruhig und idyllisch nahe der Eyach gelegener Komplex mehrerer Mehrfamilienhäuser, dessen Architektur die Formensprache der Klein-Venedig-Silhouette fortführt. Zwei durch die Bebauung entstandene Altstadtgässchen münden in einem kleinen, öffentlichen Quartiersplatz, den Mühltorplatz. Dieser grenzt an die Fischtreppe an, wo der frühere Gerberkanal, der vom Zollernschloss her kommt, eine Biegung in Richtung Eyach macht. Vier der insgesamt fünf geplanten Gebäude rund um den Mühltorplatz sind soweit fertiggestellt; das letzte entsteht gerade. Sobald es fertig ist, soll auch die Verbindung in Richtung Färberstraße hergestellt werden.

Öffentlicher Raum mit städtischem Charakter

Wohnen am Mühltorplatz, Balingen, Deutschland: Die Idee zur Wohnbebauung am Mühltorplatz in Balingen wurde durch einen konstruktiven Dialog zwischen Bauherr und Stadt ins Leben gerufen. Er hatte zum Ziel, öffentlichen Raum mit städtischem Charakter zu schaffen. Vier neue Stadtbausteine wurden zu einer identitätsstiftenden Wohnbebauung gruppiert, sodass ein öffentlicher Platz, ein Anger, und gleichzeitig eine hohe Wohnqualität mit privaten Freiflächen entstanden sind.

Das städtebauliche Konzept fußt auf einer intensiven Analyse der Stadtgeschichte und historischer Strukturen. Im und um das Wettbewerbsgebiet lässt sich eindrücklich die bewegte Stadtgeschichte Balingens nacherzählen. An keiner Stelle der Stadt treffen noch vorhandene mittelalterliche Strukturen so unmittelbar auf die klassizistische Neuordnung des Stadtgrundrisses aus dem frühen 19. Jahrhundert. Entlang der Eyach greift die neue Bebauung das Motiv historischer Gerberhäuser auf, welche sich giebelständig zum Fluss und zur Alb orientieren. Sensibel komplettiert sie die östliche Stadtsilhouette. Dahinter besetzt ein weiterer Baustein den ehemaligen Standort einer Mühle. Er erstreckt sich in Nord-Süd-Richtung mit Blick auf Mühlkanal und Zollernschloss.

Schließlich ergänzt ein Anbau "Beim Mühltor" das Ensemble und bildet den Verlauf der inneren Stadtmauer nach. Die Hausformen ergeben sich aus historischen Flurgrenzen, Fragmenten zivilisatorischer Hinterlassenschaften, Ausblicken und Orientierungen.