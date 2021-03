Die Impfstrategie in Baden-Württemberg gerät jetzt ins Wanken

1 Mitarbeiter im Werk des Impfstoffherstellers IDT Biologika in Dessau sind mit Wirkstoffherstellung beschäftigt. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Nachdem immer mehr Länder die Impfung mit Astrazeneca ausgesetzt haben, folgt auch Deutschland. Das hat schwere Konsequenzen für die Impfzentren in Baden-Württemberg.

Stuttgart - Die Hinweise, dass es nach der Impfung mit dem Vakzin von Astrazenca zu schweren Störungen in der Blutgerinnung mit möglichen Todesfällen kommen kann, haben sich offenbar so verdichtet, dass nun auch die Bundesregierung die Impfungen mit diesem Wirkstoff ausgesetzt hat. Sie folgt damit einer aktuellen Empfehlung des zuständigen Paul-Ehrlich-Instituts (PEI). Laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) seien weitere Untersuchungen erforderlich. Anlass zur Sorge geben offenbar Blutgerinnsel in Hirnvenen, die nach der Impfung aufgetreten sind.

