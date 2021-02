Impftermin-Suche in Albstadt "Wie soll das ein über 80-Jähriger schaffen?"

Lesen Sie auch: TSV Ebingen will älteren Mitgliedern helfen

Doch zum ersten sich bietenden Termin trat er erst einmal mit leichtem Gepäck an. Es war der 19. Januar; Helmut Wacker versuchte sein Glück zu einem, wie er fand, frühen Zeitpunkt. Um 1 Uhr nachts begab sich auf die Internetseite www.impfterminservice.de/impftermine, wählte Bundesland – Baden-Württemberg – und Impfzentrum – Meßstetten – aus, klickte den Cookie-Hinweis ab, verneinte wahrheitsgetreu die Frage, ob sein Anspruch auf eine Corona-Schutzimpfung beeits geprüft sei, und erfuhr, dass das eh egal war: Keine Termine, probieren Sie es später! Der Vorgang wiederholte sich um 4, 6 und 7 Uhr; erst um 8 Uhr gab es dann plötzlich Impftermine, und Wacker konnte den Anspruch seines ersten Mandanten bekräftigen.

Nach zweitem Mal war Schluss

Nach erfolgreicher Schnellprüfung – über 80, also impfberechtigt! – gab er seine Mailadresse an, verscheuchte einen weiteren Cookie-Hinweis und erblickte einen sechsstelligen Verifizierungscode auf dem Display. Den gab er ein – und erhielt kurz darauf per Mail zwei weitere Codes, diesmal zwölfstellig, mit denen er zwei Termine ordern konnte, für den ersten und für den zweiten Impftermin. Freudig klickte er sie an und buchte auf dem Terminplan, den er nun sah, seine Termine – der erste war der 5. Februar.

Der Coup gelang noch ein weiteres Mal, auch die Ehefrau des ersten Impflings kam zu ihren Terminen. Dann war Schluss. Keine Termine mehr; 1170 Messstetter Impfungen waren vergeben, drei Viertel davon an Pflegeheimbewohner und -personal, wie Wacker später zu Ohren kam. Die Uhr zeigte 8.30 Uhr.

Das muss besser gehen, dachte Helmut Wacker und beschloss, den Vorgang zu optimieren. Er besorgte sich weitere Handys und "schürfte" in den folgenden Tagen systematisch Verifizierungscodes, um im entscheidendnen Augenblick kostbare Minuten zu gewinnen. Außerdem rekrutierte er Mitstreiter, die er am Vorabend des nächsten Buchungstermins, des 4. Februars, einarbeitete: Hartmut Rall, der TSV-Vorsitzende, sowie Jolanta und Nadine Schieber trainierten unter seiner Anleitung, wie man Vermittlungscodes abrufbereit platziert und wie man Namens- und Adressfelder so rasch wie möglich mittels "Paste & Copy" ausfüllt – sogar einen schriftlichen Leitfaden hatte Wacker für sie verfasst.

Auch in Tübingen keine Termine mehr

Als sie tags drauf kurz vor 13 Uhr – der Startzeit – zum Einsatz im "Treffpunkt TSV" im Teufelsgässle antraten, glaubten sie, bestens vorbereitet zu sein. So kann man sich irren: Alle Vier stiegen zügig ein, gaben ihre Meßstetter Verifizierungscodes ein und trafen dann eine rasche Wahl zwischen einem Dutzend noch verfügbarer Impftermine. In wilder Hast gaben sie Namen und Adressen ein, klickten auf "Buchen" und lasen: Keine Termine mehr. Uhrenvergleich: 13.05 Uhr!

Nach kurzer Verwirrung beschlossen sie, ihr Glück mit der Tübinger Paul-Horn-Arena zu versuchen. Das dauerte natürlich länger, denn diese Verfizierungscodes hatte Wacker nicht im Vorfeld beschafft. Etliche Cookie-Warnungen später war der Terminplan erreicht, man prüfte die verbliebenen Offerten, und dann rief Wacker das erste Ehepaar auf seiner Liste an: Meßstetten geht nicht, wie wär’s mit Tübingen? Wir fahren Euch! Dann zurück an den Rechner, den ersten Termin gebucht, dieselbe Prozedur noch einmal für die Zweitimpfung – und was stand da? Keine Termine mehr! – und: "Wenn Sie keinen Termin für die Folgeimpfung vorweisen können, dann könnte Ihnen auch die erste verweigert werden."

Soll man lachen oder weinen? Das TSV-Quartett war ratlos. Wollen Sie weiter machen? Natürlich! Werden Sie auf Verdacht nach Tübingen fahren? Zehn Impftermine hatte man sich ausgerechet, ein halber war der Ertrag gewesen – was sagt man dazu? "Wenn nicht einmal wir Vier mit diesem Aufwand es schaffen – wie bitte schön soll das dann einem 80-Jährigen gelingen, der ganz auf sich allein gestellt ist? Das ist doch alles grotesk!"