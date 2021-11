1 Diesen Samstag besteht die Möglichkeit zur Corona-Impfung in der Hausarztpraxis von Lioba Kühne. Foto: Pixabay

In Furtwangen gibt es am Samstag, 27. November, eine Impfaktion.















Link kopiert

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Furtwangen - Ein Angebot für eine Corona-Impfung gibt es diesen Samstag, 27. November, in der Praxis von Lioba Kühne in Furtwangen. Sie schließt sich damit einer Aktion der Hausärzte an, möglichst vielen Menschen die Impfung zu ermöglichen. Dafür hat sie eine größere Menge an Impfstoff geordert.

Sie wird in ihrer Praxis von 10 bis 14 Uhr impfen. Es haben sich schon eine ganze Reihe von Interessenten angemeldet. Man kann aber auch ohne Anmeldung während dieser Aktionszeit in der Praxis in der Bismarckstraße vorbeikommen.

Wartezeiten einkalkulieren

Interessenten können sich in dieser Zeit auch unter Telefon 07723/53 17 anmelden oder informieren. Da keine festen Termine vergeben werden, muss mit einer gewissen Wartezeit gerechnet werden. Zur Verfügung stehen bei dieser Aktion die Impfstoffe von Biontech und Johnson & Johnson. Durchgeführt werden Erst- und Zweitimpfungen und auch die dritte (Booster-) Impfung.