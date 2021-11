Impf-Ansturm in Schopfloch

1 Wann hat es das zuletzt gegeben? Menschen aus dem Kreis stehen Schlange, um sich impfen zu lassen. Foto: Ade

Die erste Sonder-Impfaktion im Landkreis Freudenstadt am Sonntag in der Veranstaltungshalle in Schopfloch war ein durchschlagender Erfolg.















Link kopiert

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Schopfloch – Ein mobiles Impfteam mit 17 Personen, davon vier Ärzte, aus dem Ortenaukreis war am Sonntag für fünf Stunden in die Veranstaltungshalle gekommen. Der Ansturm war enorm, am Ende vermeldete Impfteamleiterin Luitgard Nieghorn 394 Impfungen. Bemerkenswert und auch für sie überraschend: Rund die Hälfte ließ sich zum ersten Mal piksen.

Warteschlange vor der Halle

Schon kurz nach Beginn der Aktion um 11 Uhr bildete sich eine Menschenschlange vor der Halle, die Parkplätze rundum waren belegt. So hatte das mobile Impfteam alle Hände voll zu tun – und freute sich über spontane Unterstützung der örtlichen Feuerwehr, die etwa beim Fiebermessen half.

Beim Hausarzt dauert es zu lang

Nachdem der Landkreis Ende September das Impfzentrum in Dornstetten geräumt hatte, wird nun generell über Hausärzte geimpft. Doch dort gibt es zum Teil lange Wartezeiten. "Ich hätte erst im Januar einen Termin beim Hausarzt bekommen", sagte ein Mann in der Warteschlange. Deshalb sei er hier, um sich seine dritte Impfung abzuholen. Eine Frau, die in der Pflege arbeitet, hatte die ersten beiden Impfungen über ihre Arbeitsstätte bekommen. Nun wolle sie die Auffrischimpfung und nutze deshalb diese Möglichkeit.