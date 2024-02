Immobilien in Bad Liebenzell: Gemeinderat gegen Ferien-Aparthotel

1 Entsteht bald ein Hotel auf diesem Areal? Foto: Thomas Fritsch

Das Gremium lehnt die Pläne für das Silberdistel-Areal ab. Letztlich entscheidet aber das Landratsamt.









Am Ende war es eine deutliche Entscheidung des Gemeinderates - gegen die Pläne der Immexa und gegen ein Ferien-Aparthotel. In der Januar-Sitzung waren die Pläne der Immexa öffentlich geworden. Die will auf dem Silberdistel-Areal laut neuem Bauantrag nun ein Gebäude mit 78 Apartments und 286 Betten errichten. Der wurde nun in der jüngsten Sitzung im Gemeinderat behandelt. Das stieß auf großes Interesse vieler Monakamer Bürger, die als Zuhörer gekommen waren.