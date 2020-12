Im Zug nahe Freudenstadt 26-Jähriger geht Frau sexuell an

Der 26-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Während des Zugriffs wehrte er sich massiv und beleidigte die Beamten auf das Übelste. Der 26-Jährige war laut Polizei erheblich alkoholisiert und musste eine Blutprobe abgeben.

Der Mann wurde in Gewahrsam genommen. Da er in der Zelle weiter randalierte, wurde er in einem Krankenhaus in einer geschlossenen Abteilung untergebracht.