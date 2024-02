Der Deutsche Wetterdienst warnt: Sturmböen treten demnach im Zollernalbkreis am Mittwoch bis 18 Uhr oberhalb von 600 Metern auf. Laut DWD werden Geschwindigkeiten von bis zu 70 Stundenkilometern erwartet.

Im gesamten Kreis muss mit Windböen gerechnet werden, die mit bis zu 50 km/h über Balingen, Hechingen oder Bisingen fegen könnten.

In exponierten Lagen sind laut Deutschem Wetterdienst mit Sturmböen bis 70 km/h möglich.

Wetter im Zollernalbkreis: Regen breitet sich aus

Der Mittwoch wird in Baden-Württemberg regnerisch: Ab dem Vormittag setzt Regen ein, so der DWD in seiner Wettervorhersage.