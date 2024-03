1 Diese grauen Kästen hängen am Villinger Innenring. Foto: Marc Eich

Recht unauffällige koffergroße graue Kästen hat die Stadt im Villinger Innenring positioniert. Manch ein Verkehrsteilnehmer vermutet dahinter besonders raffinierte Blitzer. Die Stadtverwaltung klärt auf.









„In Villingen am Benediktinerring wird gerade ein Blitzer aufgebaut“ hieß es jüngst in einer Gruppe in den sozialen Medien, in der vor Verkehrskontrollen und Radarfallen gewarnt wird. Tatsächlich hing kurz darauf ein grauer Kasten am Masten eines Verkehrsschilds.