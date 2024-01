Im Neuweiler Ortsteil Gaugenwald: Schlachthaus-Ära geht zu Ende

1 Im Schlachthaus ist auch die Feuerwehrabteilung untergebracht. Foto: Gemeinde Neuweiler

Die Einrichtung im Neuweiler Ortsteil schließt endgültig ihre Türen. Ein Urgestein aus Gaugenwald hat über die Anmeldungen der Landwirt offiziell Buch geführt – doch das blieb in den vergangenen Jahren leer. Unklar ist, wie das Gebäude weiter genutzt wird. Für die beliebte Hocketse wird’s jedoch einfacher.









Seit mehr als 50 Jahren gehörte der Schlachtbetrieb im Gemeindehaus zum Neuweiler Ortsteil, in dem rund 160 Menschen leben, dazu. Doch jetzt wird er endgültig eingestellt – das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Einst sei ein Metzger aus Berneck dort tätig gewesen, erinnert sich der frühere Bürgermeister Neuweilers, Hans Schabert, an die alten Zeiten zurück. Und als dieser den Betrieb aufgab, hätten Landwirte die Möglichkeit gehabt, für den Eigenbedarf zu schlachten. Doch das ist in den vergangenen Jahren „immer weniger geworden“, sagt Verwaltungschef Martin Buchwald. Und so lag die Schließung auf der Hand.