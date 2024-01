Im Alter von 70 Jahren gestorben: Trauer um die Stuttgarter Schauspielerin Ulrike Barthruff

1 Ulrike Barthruff ist nach schwerer Krankheit gestorben. Foto: /Daniel Schneider

Ob im Fernsehen als Bäckersfrau Marga in der Schwabenserie „Laible und Frisch“ oder auf der Bühne des Alten Schauspielhauses in „Maria Stuart“: Ulrike Barthruff hat viele Formate überzeugend ausgefüllt. Mit 70 Jahren ist die beliebte Schauspielerin gestorben.









Die Trauer in der Stuttgarter Theaterszene ist groß. Mit 70 Jahren ist Ulrike Barthruff gestorben, die mit Herzblut spielte und für ihre ansteckende Energie und ihren mitreißenden Humor bekannt war. Seit ihrer Ausbildung an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Hamburg stand sie auf zahlreichen Bühnen der Republik, wirkte in Serien und Filmen im Fernsehen mit und wurde immer wieder für Hörspiele gebucht.