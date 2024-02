Idee von Lukas Podolski und Mats Hummels: Jovan Djermanovic über die „Baller League“ und seinen Coach Christoph Kramer

1 Christoph Kramer gibt Anweisungen an die Mannschaft, in der auch Jovan Djermanovic spielt. Foto: Eibner-Pressefoto/Eibner-Pressefoto/Joerg Nieberga

Der Hechinger Jovan Djermanovic spielt bei der von den Weltmeistern Lukas Podolski und Mats Hummels gegründeten „Baller League“ in Köln mit. Er wurde in das Team von Christoph Kramer gewählt. Wir haben mit dem 22-Jährigen gesprochen.









Es ist Montagabend in der Motorworld Köln. Auch Lukas Podolski und Mats Hummels sind zum 1. Spieltag der „Baller League“ persönlich in der Halle. Sie sind bei weitem nicht die einzig großen Namen die sich rund um das Spielfeld tummeln. KevinPrince Boateng, Max Kruse, Jule Brand stehen am Seitenrand, die ehemaligen Bundesligaspieler wie Moritz Leitner, Marcel Heller, Christian Clemens und Sascha Bigalke stehen genau so auf dem Platz wie der Hechinger Jovan Djermanovic.