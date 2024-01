Wann ist das Finale vom Dschungelcamp?

1 Ach du Schreck, bald ist es ja schon wieder vorbei: Leyla Lahouar und Twenty4Tim vor einer Dschungelprüfung Foto: dpa/Stefan Thoyah

Das Trash-TV-Format auf RTL neigt sich langsam dem Ende zu. Wann aber findet das Finale statt?









Link kopiert



Im vergangenen Jahr hatte die Frage danach, wann eigentlich das Finale des Dschungelcamps stattfindet, bei manchem Zuschauer für Verwirrung gesorgt. Der Hintergrund: in den vorangegangenen 15 Staffeln von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“hatte die letzte Runde stets an einem Samstag stattgefunden. Im vergangenen Jahr wurde der Dschungelkönig dann aber an einem Sonntag gekrönt. Und wie ist es in diesem Jahr?