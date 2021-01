Hundesalons in Nagold Betreiberinnen haben alle Hände voll zu tun

Die Bezahlung erfolgt bei beiden Hundesalons kontaktlos, entweder per Überweisung oder per Briefumschlag, der meist im Briefkasten landet. "Manchmal bringt der Hund den Umschlag in seinem Halsband oder in seinem Mund", erzählt Klink und freut sich über den Einfallsreichtum ihrer Kunden. Die Hundehalter dürfen während der Behandlung nicht anwesend sein. Die Landesregierung erlaubt unter dieser Bedingungen seit Montag wieder den Betrieb der Hundesalons, die Corona-Verordnung wurde am Samstag entsprechend geändert.

Das wurde auch allerhöchste Zeit wie die beiden Betreiber meinen. Viele Hunde brauchen dringend ihre Fellpflege. "Hier geht es nicht darum, Zöpfchen zu flechten, es geht um die Gesundheit der Hunde und somit auch um Tierschutz", erklärt Klink. Insbesondere bei Hunderassen mit langen, stetig wachsenden Haaren muss das Fell regelmäßig getrimmt werden. Ansonsten verfilzen die Haare und es entsteht ein harter Filzpanzer, worunter sich Ekzeme bilden oder Parasiten sammeln können. Das Fell ist dann nicht mehr zu retten und muss komplett abgeschoren werden. Das ist gerade im Winter schlecht für die Hunde, da sie sich in der Kälte eine gefährliche Lungenentzündung einfangen könnten. Das hätte verhindert werden können, wenn die Salons offen geblieben wären.

Auch bei anderen Hunden sei ein regelmäßiger Besuch aus gesundheitlichen Gründen notwendig. Einige Hunde müssen wöchentlich mit einem speziellen Shampoo gewaschen werden, da sie sonst unter Hautreizungen leiden, so Klink. Gohl-Kiechle berichtet zudem von Hunden mit eingewachsenen Krallen oder mit Augenreizungen, die sie von ihrem langen Fell bekommen haben. Selbst Hunde, die per ärztlichem Attest dringend eine Behandlung nötig gehabt hätten, durften nicht vorbeigebracht werden. Ihr gegenüber haben daher auch Tierärzte und Hundehalter Unverständnis gegenüber der Schließung geäußert.

Intensive und zeitaufwendige Pflege

Für Hundebesitzer ist es nicht einfach das Fell ihrer Vierbeiner selbst zu pflegen. "Das ist ein Beruf der von der Pike auf erlernt werden muss", sagt Gohl-Kiechle. Einige Halter haben versucht mit Schere oder Rasierapparat selbst Hand anzulegen. Die Hunde kommen dementsprechend mit kahlen Stellen im Fell zu ihr. Das ist aber kein großes Problem, die Gefahr bestehe vielmehr darin, dass es zu Verletzungen kommen kann, wenn der Hund beim Schneiden nicht stillsteht.

"Für den Hund ist es kein Vergnügen, wenn es ständig zupft und zieht", sagt Klink. Wenn Halter zu Hause versuchen die Arbeit der Hundesalons zu übernehmen, ähnelt das für die Hunde einem Zahnarztbesuch. Abgesehen davon gebe es auch viele Besitzer, die beispielsweise aufgrund ihres Alters, gar nicht in der Lage sind ihre Hunde selbst zu baden. Andere wiederum haben im Alltag keine Zeit für so eine intensive und zeitaufwendige Pflege. "Dafür waren wir sonst immer da", sagt sie. Eine Sitzung kann über zwei Stunden in Anspruch nehmen. Tierärzte könnten diese Aufgabe ebenfalls nicht übernehmen.

Es wird jetzt wohl ein paar Wochen dauern, bis die beiden Nagolder Hundesalons ihre Termine abarbeiten werden. Nach der fast sechswöchigen Schließung ist der Andrang groß. Die Telefone stehen nicht mehr still. Beim "Fino" und bei der "Fellschneiderei" wird jetzt von früh morgens bis spät abends und zusätzlich noch an den Wochenenden gearbeitet. Klink arbeitet alleine. Beim "Fino" gibt es derzeit keine Azubis. Die Nagolder Hundefriseure haben in nächster Zeit also alle Hände voll zu tun.