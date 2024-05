So lief der bundesweite Mühlentag in Ettenheim ab

1 Zahlreiche Menschen aus der südlichen Ortenau nahmen am Pfingstmontag den Ettenheimer Mühlenweg. Zwischenstopp war unteranderem das Münchweierer Ablößle (Foto). Foto: Decoux

Der bundesweite Mühlentag wurde am Pfingstmontag auch in Ettenheim genutzt, um den hiesigen historischen Mühlenweg zu erkunden. Dabei führte die Tour einige auch nach Münchweier, wo der Kulturverein einen alten Brauch wieder aufleben ließ.









Eine 15-köpfige Wandergruppe startete gleich morgens um zehn Uhr am Rathaus-Bärenbrunnen – allerdings nicht wie gewohnt Richtung Mühlenwanderweg, sondern sie steuerte parallel den alternativen Naturerlebnis-Weg an. Führerin Rita Wacker vom organisierenden Schwarzwaldverein Ettenheim/Herbolzheim erklärte den Routen-Wechsel: Manchen ehemaligen Mühlen würde man ihre Vergangenheit nicht mal mehr ansehen können. Immerhin: Auf dem Rückweg vom angesteuerten Endpunkt in Ettenheimmünster wanderte die Gruppe doch noch ab Münchweier auf dem alten Mühlenwanderweg in die Kernstadt zurück. Dabei machten sie auch Halbzeit- Station am Ablößle in Münchweier.