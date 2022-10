2 Cookie pinkelt im Handstand. Foto: Rall

Balingen - Wenn Cookie unbeschwert mit kleinen schnellen Schritten über "ihre" Streuobstwiese zwischen dem Heimlichen Wasen und Heselwangen tollt, ist zunächst nichts Ungewöhnliches an der niedlichen Malteser-Hündin. Sie schnuppert hier und schnuppert da: Aha, dort war grad noch eine Maus unterwegs, und hier hat ein Artgenosse einen "Hunde-Brief" hinterlassen – was die Markierung verrät, bleibt ihr Geheimnis.

Das Drei-Kilo-Leichtgewicht sprintet zurück zu Herrchen Achim Rall – und läuft rasch wieder fort. Anhänglich wie Cookie ist, bleibt sie aber immer in Sichtweite. In der Ferne sind die Autos auf der Weihentalstraße zu hören, die Natur duftet nach Herbst.

Nur Cookie tuts auf eigene Art

Dann sieht Cookie ihre "Kumpels": Pudel Oskar, Mischlingshündin Ruby und Pudel Melo kommen ihr entgegen. Voller Vorfreude über das Wiedersehen wedelt sie aufgeregt mit dem Schwanz. Die Begrüßung ist freundlich und verspielt. Während die Frauchen und Herrchen ihr übliches Schwätzchen halten, verrichten die Vierbeiner ihre kleinen Geschäfte. Die Mädels im Hocken und die Herren der Schöpfung im Stehen mit einem erhobenen Hinterbein. Nur Cookie tut das auf eine ganz eigene Art.

Der Popo hebt sich langsam und elegant

Wer zum ersten Mal sieht, wie sie Pipi macht, kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus: Die kleine Dame steht zunächst auf vier Beinen. Dann heben sich wie in Zeitlupe beide Hinterpfoten. Damit hebt sich auch der Popo, ganz elegant, immer weiter in die Höhe. Mit den Vorderpfoten steht Cookie dabei fest im Gras. Dann erreichen Popo und Hinterbeinchen einen 45-Grad-Winkel. "Ein Handstand!", entfährt es jedem Zuschauer, der Cookie bis dato noch nicht kannte. Dann: Sie pinkelt! Aber das ist noch nicht alles.

"Hundebriefe" liegen überall verstreut

Während sie das tut, läuft sie auf den Vorderpfoten einfach weiter und weiter, dabei die Nase im Gras versenkt hat. Antrainiert ist das nicht. Seit sie Welpe war, erledigt Cookie - im Dezember wird sie vier - so ihr kleines Geschäft. Herrchen Achim Rall hat eine Erklärung für den Handstand seiner Hündin, weiß aber nicht, ob er mit seiner Vermutung richtig liegt: "Sie ist so unglaublich neugierig", meint er. "Sie will nichts verpassen. Auch nicht, wenn sie Pipi macht. Also läuft sie währenddessen einfach weiter, um zu schnüffeln."

"Hääähs?", "Ahhhs!" und "Ohhhs!"

Damit sammelt sie Informationen – also "Briefe" anderer Tiere, die offenbar überall verstreut auf dem Boden herumliegen. Immer wieder sorgt Cookie damit für beschwingte "Hääähs?", "Ahhhs!" und "Ohhhs!" bei den Zweibeinern.

Dass Hunde in den Handstand gehen, ist selten. Doch gibt es hin und wieder welche, die das tun. Und es sind nicht nur Malteser. Achim Rall kennt auch einen Spitz-Rüden, der sich so verhält. Und das "Haustiermagazin" hat das Phänomen bei Mops "Frankie" beschrieben. Das Magazin kommt zu dem Schluss, dass zumindest Rüden kleinerer Rassen auf die Art versuchen, größer zu wirken, als sie sind.