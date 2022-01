Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an.

"Achtung! Schon wieder eine vergiftete Katze auf dem Hohen in Hüfingen!", schreibt Daniela Sangiorgio aus Hüfingen vergangene Woche in einem Beitrag in einer Facebook-Gruppe. "Passt auf eure Tiere auf!", warnt sie Katzenhalter aus der Nachbarschaft und der Region. In kurzer Zeit kommentieren und teilen dutzende Nutzer den Beitrag.