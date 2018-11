Hüfingen Weihnachtsstimmung schwebt ein

Vieles davon geschieht im Stillen, für das private Weihnachtsgefühl, einiges öffentlich – manchmal auch recht offensiv. Da blinken bunte Spiralen in wilden Rhythmen, die so wohl auch in der Disco zu finden wären.

Natürlich beteiligen sich auch die Gemeinden an dem Dekorationsreigen. Das allerdings, Gott sei dank, weniger in den blinkend-bunten Ausuferungen, sondern zumeist hübsch und stilvoll. Besonders schön und anschaulich ist das in Hüfingen vor dem Rathaus zu bewundern. Dort befindet sich der prachtvollste Christbaum der Stadt. Was ihn außerdem noch wirklich schön macht, ist sein positives Kohlenstoffdioxid-Konto. Denn der Baum hatte nur eine kurze Anreise: Während rund um Behla an der großen Umfahrung gearbeitet wird, haben fleißige Helfer den Baum aus dem Garten von Josef Götz abgeholt und nach Hüfingen transportiert, wo er über die Weihnachtszeit das Stadtbild verschönert – ganz klassisch für ein gemeinsames Weihnachtsgefühl.