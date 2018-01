Hüfingen Ungebremste Entwicklung im größten Ortsteil

Weiterhin Anerkennung erfährt Mundelfingen in seiner Funktion als einziges Solardorf im Kreis, dank seiner bislang einzigartigen Dichte an Breitbandanschlüssen und der sich großflächig entwickelnden Nahwärmeversorgung. 2018 ist eine Netzerweiterung in Richtung Peter-Thumb-Straße geplant. Eine solide Vereinsgemeinschaft als Basis einer erfolgreichen Nachwuchs- und Seniorenarbeit trägt ein Übriges zum Erfolg des Ortes bei, der sich in den vergangenen Jahrzehnten sukzessive entwickelte.