Hüfingen Umfahrung: Drei Haltestellen wieder in Betrieb

Hüfingen. Grund dafür ist, dass die Ortsumfahrung Behla nach Aussage des Regierungspräsidiums Freiburg zwischen dem 3. und 7. Dezember für den Verkehr freigegeben wird. Für den Öffentlichen Personennahverkehr bedeutet dies, dass die Haltestellen "Schaffhauser Straße", "Mariahof" und "Lucian-Reich-Schule" in Hüfingen ab Montag, 10. Dezember, wieder angefahren werden, die Ersatzhaltestelle "Hausener Straße" wird entfernt. In Behla wird sich die Verkehrssituation mit Inbetriebnahme der bald fertiggestellten Ortsumfahrung erheblich ändern. Über einen komplett neu geschaffenen Straßenabschnitt fließt der Verkehr der B 27 künftig an der Ortschaft vorbei. Diese große Veränderung der Verkehrsinfrastruktur hat auch Auswirkungen auf die Abfahrtszeiten der Busse. Die geänderten Fahrzeiten können dem neuen Fahrplan entnommen werden, der ab 10. Dezember gilt.