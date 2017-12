Hüfingen Ski Club weiter ohne Sportwart

Hier hat man mit Vanessa Bühler, einer Biathletin, eine eigene Skilehrerin. Sie betreut den zweitägigen Langlaufkurs am Fürstenberg, der für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet ist. Neu ist das Angebot des Schneeschuhwanderns auf dem Fürstenberg. Gesucht werden noch Sponsoren für den Unterhalt der Loipe. Diesen finanziell großen Aufwand kann der Verein allein nicht stemmen.

Der unbesetzte Posten des Sportwarts macht dem Vorstand allerdings große Sorgen. Jürgen Hahn steht schon seit einem Jahr nicht mehr zur Verfügung und selbst nach einem Aufruf des Vorsitzenden Klaus Ossanna fand sich niemand, der dieses Amt übernehmen möchte. "Ohne Sportwart wird es verdammt schwierig, denn er ist das Herzstück unseres Vereins", klagte der Vorsitzende, der nun im Vorstandskreis intensiv nach einer Lösung sucht. Der Verein verfügt über 22 Übungsleiter und 14 ausgebildete Skilehrer. Die Bambini Kurse finden wieder im Schwarzwald statt.

Bereits seit September kann man sich in der Ski-Gymnastik jeden Montag von 20 bis 21 Uhr in der Baarblickhalle in Behla fit machen. Der Brettl-Markt findet seit zwei Jahren nicht mehr statt, da der Aufwand für das mangelnde Käuferinteresse zu groß war.