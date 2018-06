Hüfingen Sanierungen kosten viele Millionen

Hüfingen (wur). Den Gemeinderäten legte die Verwaltung eine Übersicht zum Sanierungsbedarf in den nächsten Jahren vor (wir berichteten am Donnerstag). Es sei die Sichtweise des Bauamtes, betonte Kollmeier. Dabei sei Hüfingen samt der Ortsteile in einer vergleichsweise ordentlichen Situation. In den vergangenen Jahren sei kontinuierlich am städtischen Straßennetz gearbeitet worden. So seien auch Abschnitte in der Übersicht bereits in naher Planung oder Umsetzung.

Der hohe Sanierungsbedarf in der Kernstadt – rund 18 der 25 Kilometer Straßen müssen in den nächsten 15 Jahren saniert werden – hängt mit der boomenden Stadtentwicklung in den sechziger und siebziger Jahren zusammen. "Das ist der ganze Hohen", sagte Kollmeier und nannte auch den Bereich zwischen Kofenweiher und Allmendshofen. Im dringendsten Bedarf liegen die Hochstraße, die Schellenbergstraße, die Keltenstraße, ein Abschnitt zur Lorettokapelle, die Straße Am Wagrain, der Töpferweg und die Straße im Grubengarten.

Aus der Bestandsanalyse hat die Verwaltung einen Sanierungs-Kostenplan entwickelt. Sie geht dabei von Durchschnittskosten von 740 Euro pro sanierten Straßenmeter aus, bei einem 6,50 Meter breiten Belag mit beidseitigen Randeinfassungen. In der Summe sind in der Gesamtgemeinde 4,2 Kilometer in den nächsten fünf Jahren zu reparieren, weitere 21,5 Kilometer folgen in den zehn folgenden Jahren. Das Stadtbauamt errechnete aus dieser Aufstellung jährliche Kosten in Höhe von 628 000 Euro in den ersten fünf und 1,6 Millionen Euro für die Folgejahre. Dabei richte sich der Sanierungsfahrplan nicht nur nach dem Zustand des Belags und der Verkehrswichtigkeit. Sinnvoll seien auch vorgezogene Sanierungen, wenn Rohrbrüche, überlastete Kanäle oder Strom- und Gasleitungen Probleme machen. In der Gesamtbetrachtung seien noch nicht die vielerorts maroden Gehwege erfasst, monierte Sigmund Vögtle. Diese würden bei der abschnittsweisen Sanierung mit ins Auge gefasst, sagte der Bürgermeister. Nehme man unverhoffte Aufgaben wie etwa Kanalsanierungen mit auf, zeige dies erneut die Größe der Aufgabe, der die Stadt mit Rückstellungen begegnen sollte.