Hüfingen Reges Interesse bei der ersten Gmond

Weiter geht es in Sumpfohren nicht nur mit dem Kindergarten, sondern aufgrund des regen Bauinteresses in Sumpfohren wird auch ein neues Baugebiet zum Thema. "Im vergangenen Jahr konnten wir drei Bauplätze in unserem Neubaugebiet verkaufen. Bereits zwei sind schon bebaut und mit dem dritten wird in diesem Jahr noch gestartet", freute sich die Ortsvorsteherin. Somit sei bald ein neues Baugebiet nötig. Wo genau dieses jedoch sein wird, darüber habe man sich aktuell noch keine Gedanken gemacht, so Batsching. Dieses Thema sorgte bei den Bürgern hingegen bereits für rege Diskussionen.