Hüfingen Qualm aus dem Auspuff und das Meulen der Motoren

Fasziniert von dem Motorsport ist auch Karl Albicker aus Sumpfohren: "Wenn man einen Traktor besitzt, dann muss man auch mal zeigen, was er so kann. Und wo kann man das besser beweisen als beim Tractorpulling?" Albicker ergänzt: "Dort sieht man den direkten Vergleich unterschiedlicher Traktoren der gleichen Klassen. Besonders der Wettbewerb ist ein Ansporn, und man kann zeigen, dass der Traktor auch wirklich die Leistung bringt, die er verspricht. Jeder kann behaupten, dass er den stärksten und besten Traktor hat, aber nur beim Pulling wird dies auch wirklich unter Beweis gestellt."

Albicker, der kein Tractorpulling in Sumpfohren verpasste, wird natürlich auch in diesem Jahr wieder teilnehmen: "Nicht nur das Fahren an sich macht großen Spaß, sondern auch das Zuschauen." Dabei könne man sehen, was andere Traktoren und deren Fahrer so können, so der Motorsport-Fan.

Höhepunkt für ihn ist auch die Teilnahme von Sporttraktoren, die bei der Veranstaltung als eigene Klasse mitfahren werden. "Die frisierten Traktoren sind etwas ganz Besonderes. Dort zeigt sich, was man aus so einer Maschine alles herausholen kann. Diese Traktoren haben ja auch mehr Pferdestärken und die Erwartung ist höher", erklärt Albicker. Wobei das Tractorpulling auch für die Standardtraktoren nichts sei, was ihnen schade.