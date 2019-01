Die Begegnungen zwischen dem Gemeindeteam der Pfarrgemeinde und den Ortschaftsräten am Neujahrstag haben in Mundelfingen eine jahrzehntealte Tradition. Pfarrgemeinderat Wilfried Föhrenbacher dankte Martina Schulz, die sechs Jahre als Pfarrgemeinderätin und im Gemeindeteam mit großer Zuverlässigkeit wirkte. Auch Joachim Mäder, der in den vergangenen 19 Jahren als Hausmeister im Kindergarten agierte, wurde Dank zuteil. Für Mäder wird in den ersten Wochen des neuen Jahres ein Nachfolger gesucht. Ortsvorsteher Michael Jerg lobte die Zusammenarbeit der Bildungseinrichtungen Kindergarten und katholische öffentliche Bücherei und hob die Seniorennachmittage in dem Ortsteil hervor. Foto: Bombardi