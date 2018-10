Hüfingen Mountainbike-Pfad in der Planung

Neben den Investitionen für das kommende Jahr zeigte Schmid auch, was in diesem Jahr in Fürstenberg so lief: Es wurde eine Elternbank beim Spielplatz errichtet, das Volleyballfeld bekam neuen Sand, und die Treppe am Bürgerhaus wurde gemacht. Aktuell wird an der Beleuchtung des Brunnens getüftelt. Der Stand des Breitbandausbaus auf dem Fürstenberg durfte dabei nicht fehlen. Hier zeigte Schmid anhand von Bildern, welche offenen Punkte es aktuell noch gibt und verwies ebenfalls auf den positiven Effekt, dass ein paar Gehwege mit auch ausgebessert werden konnten.