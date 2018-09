Hüfingen Investition ins schnelle Internet

Hüfingen-Behla/Hausen vor Wald. Der Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar und die Stadtverwaltung Hüfingen sind zuversichtlich, dass der Förderantrag für das Ausbauprojekt Behla-Hausen vor Wald im Oktober bewilligt wird. Nach Informationen des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg ist der entsprechende Förderantrag bewilligungsreif, heißt es in einer Pressemitteilung. Auf die beantragten Fördermittel soll in der nächsten Förderrunde, in der Fördermittel für Breitbandprojekte in ganz Baden-Württemberg vergeben werden, ein Zuwendungsbescheid ergehen.