Hüfingen Innenstadt wird Gotteshaus

Hüfingen. Die gesamte Innenstadt wird mit einem prachtvollen 1,50 Meter breiten und 450 Meter langen Blumenteppich ausgelegt. Tausende wenn nicht zehntausende Gläubige und Schaulustige kamen, um die farbenfrohe Blütenpracht zu bewundern. Dabei bot sich den Tag über gesehen ein zweigeteiltes Bild. Am frühen Morgen ab vier Uhr legten hunderte von fleißigen Helfern den prachtvollen und filigranen Blütenteppich. Am späteren Morgen dann war Prozession angesagt und die gesamte Innenstadt verwandelte sich in ein großes sakrales Freilichtgotteshaus.

Spätestens nach dem Festgottesdienst in der Stadtkirche, verwandelte sich das ganze dann in ein Volksfest und Touristenattraktion. Den eigentlichen Höhe- und Mittelpunkt des Fronleichnamsfestes bildete dabei aber nach wie vor die traditionelle Prozession an vier Stationsaltären vorbei, die unter anderem von Stadtpfarrer Manuel Grimm und Hüfingens Neupriester und Festprediger Klaus Käfer zelebriert wurde.