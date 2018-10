Hüfingen Herbstkonzert erfordert eine extragroße Bühne

Der gastgebende Vorsitzende Markus Trenkle ist nach einer monatelangen Vorbereitung, inklusive eines Probenwochenendes, überzeugt, dass dank der Programmwahl für den Geschmack aller Zuhörer etwas dabei ist. Sieben Stücke wählten die Mundelfinger für ihren Auftritt aus. Höhepunkte sind unter anderem ein Solo von Hornist Michael Stern und ein Auftritt von Kathrin Parthie, die sich als Solosängerin mit dem Klassiker "Ich gehör nur mir" aus dem Musical "Elisabeth" präsentiert. Die Dirigentin der Bläserjugend und Flötistin der Kapelle zeigt eine weitere Facette ihres musikalischen Könnens. Im Mittelteil des Auftrittes ist die "Alpina Saga" das monumentale Konzertwerk auf Höchststufenniveau.

Dirigent Andreas Scheideck freut sich auf sein zweites Herbstkonzert mit den Gastgebern und konstatiert eine Fortsetzung der musikalischen Entwicklung des Klangkörpers. "Das Programm entstand in einem Zusammenspiel zwischen den Musikern und dem Dirigenten", bemerkt der musikalische Leiter. Selbstverständlich liege die endgültige Entscheidung bei ihm, sagt Scheideck und schmunzelt.

Die Gäste aus Fürstenberg reisen in voller Kapellenstärke mit einigen Dutzend Musikern an, was eine Vergrößerung der Bühne erfordert. Glücklicherweise gibt es in Fürstenberg ähnliche Bühnenelemente wie in Mundelfingen, sodass sich diese logistische Herausforderung ebenfalls meistern lässt.