Hüfingen Hausfrauen entwickeln Jagdinstinkte

"Die Theatergruppe besteht momentan aus zahlreichen Akteuren, was die Auswahl erleichtert", bemerkt Kuhrt. Er verweist darauf, dass neben der Anzahl Akteure auch die Aufteilung zwischen Männern und Frauen stimmen muss. Weit weniger schwierig gestaltete sich die Gestaltung der Kulisse. Schließlich besitzt die Musikkapelle einen Fundus an Utensilien im Speicher der Aubachhalle.

In diesem Jahr wirken im Schauspielensemble mit Denise Heizmann, Marie-Therese Bäurer, Lisa Metzger, Saskia Welte, Kathrin Parthie, Peter Kuhrt, Patrick Späth, Dominik Mäder und Debütant Florian Merz. Erstmals sitzt Hannes Wellte im Souffleurkasten. Bevor sich der Vorhang hebt, stimmt traditionell eine Formation der Musikkapelle auf das Theater ein.

Die Aufführung findet am 26. Dezember um 14 und um 20 Uhr in der Aubachhalle in Mundelfingen statt.