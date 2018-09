Hüfingen Gute Laune wächst von Spiel zu Spiel

Manfred Schneider, dem Erbauer aller Spiele, gelang ein Volltreffer: "Vor zwei Jahren entwickelte sich die Sehnsucht nach Spielen, die ohne EDV, Internet und Digitalisierung auskommen, immer stärker. Es muss wohl die Aura des 'vürdersten' Berges gewesen sein, der schließlich meine Kreativität mobilisierte", lacht Schneider, der mit Ehefrau Christina vor zwei Jahren nach Fürstenberg zog.

"Nach und nach entstanden immer mehr Spiele, die ich bis heute bevorzugt aus Naturmaterialien, Draht, Blech und mehr herstelle." Die Grundlagen der Spiele sind größten Teils ein Sammelsurium diverser internationaler Traditionen. Spielregeln seien das A und O eines jeden Spiels, unabhängig wie schräg sie seien. Ansonsten stellen sich der Spaß und die Entspannung kaum ein."Wenn mein Mann eine neue Idee für ein Spiel hat, verschwindet er meistens im Keller oder irgendwo im Freien und kehrt erst wieder nach ein paar Stunden zurück. Meistens bin ich dann die Erste, die das Spiel testen darf," erzählt Christina Schneider.

Einfach klasse und in der heutigen schnelllebigen Zeit als Balsam für die Seele bezeichnet Lucia Fischer die Gartenspiele. Sie war gemeinsam mit Sohn Luis, Laura Nock und Carlos Taubert gekommen, die am liebsten bis in die Nachtstunden gespielt hätten. Viele der Spiele erinnerten die Erwachsenen an ihre Kindheit. Auch irische Kneipenspiele oder Glücksspiele von einst befanden sich im Angebot.