Über eine dreitägige Reise für zwei Personen in das Allgäu darf sich die Gewinnerin des wöchentlichen Reisequiz des Schwarzwälder-Boten, Claudia Tietz aus Hüfingen, freuen. In der architektonisch, außergewöhnlich gestaltenden Hotelanlage "Talgut" Ofterschwang kann man in eine ganz besondere Urlaubswelt eintauchen. Der Donaueschinger Gebietsverkaufsleiter Robert Tauscher überreichte den Reisegutschein. Foto: Herrmann