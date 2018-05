Hüfingen Freigabe für den Verkehr soll noch in diesem Jahr erfolgen

Nach einem kurzen historischen Durchmarsch durch die vergangenen Jahrzehnte an Diskussionen von den ersten Überlegungen bis zum Baubeginn leitete Rießle zur geplanten Freigabe der Straße für den Verkehr über. "Die Freigabe für den Verkehr erfolgt noch in diesem Jahr", sagte Waidele, der den Fortschritt der Baumaßnahme präsentierte. Noch ausstehend sind die Vergaben für die Erstellung der Lärmschutzwand und die Ausschreibung für die Beschilderung.

Waidele beschrieb den bevorstehenden Baubeginn der Brückenüberführung des Weidenbachwegs.

Damit ist auch die zukünftige Trassenführung der Wirtschaftswege so gut wie abgeschlossen. In drei bis vier Wochen beginnen die Asphaltarbeiten für die neue Ortsumfahrung. Spätestens dann neigt sich die Zeit der Dutzenden von Geologen und Archäologen, die aus dem gesamten Land die Baustelle in Behla nach selten Funden durchforsten, zur Neige. "Viele schlagen über das Wochenende ihre Zelte auf, um in den einzelnen Gesteinsschichten Steine zu klopfen", spricht Waidele von einer besonderen Art von Tourismus.