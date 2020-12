Hüfingen Findet der Protest Gehör?

"In der Politik sind dicke Bretter zu bohren", sagt Wolfgang Kölle. Es falle den Politikern schwer, Fehler öffentlich kundzutun oder gar Konsequenzen daraus zu ziehen", sagt er. Allerdings setze sich der Baden-Württembergische Landwirtschaftsminister Peter Hauk mehr für Bauern ein: Er finanziert in Zusammenarbeit mit Landwirten eine Kampagne, die regionale Lebensmittel fördert. Die Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner führe zudem Gespräche mit der LsV. Im Zuge dessen habe Klöckner auch eine landwirtschaftliche Kommission ins Leben gerufen, "wobei die Ergebnisse daraus noch völlig im Dunkeln sind", so Kölle.

Die ersten Wochen der Corona-Zeit haben sich laut Kölle deutlich positiv auf die regionale Vermarktung ausgewirkt. Leider habe das bewusstere Kaufverhalten nur kurze Zeit angehalten. Mittlerweile sei die Situation wieder nahezu gleich wie vor dem Virus.

Zudem werde der Weltmarkt durch das Coronavirus, die Afrikanische Schweinepest und internationale Freihandelsabkommen stark beeinträchtigt. Kölle betont, das gehe an den Landwirten nicht spurlos vorbei. Die Verluste der Landwirtschaft liegen ihm zufolge bereits im Milliardenbereich.

Die landwirtschaftliche Verbindung "Land schafft Verbindung" (LsV) kritisiert das Agrarpaket der Regierung, denn die Umsetzung sei mit erheblichen Einschränkungen und deutlichen Mehrkosten bei sinkenden Erträgen verbunden. Laut der LsV wird so die regionale Lebensmittelproduktion weiter geschwächt. Das Resultat: Der Lebensmittelimport werde steigen, jedoch ohne Beachtung der ökologischen und sozialen Standards im Herkunftsland. Deshalb fordert die Verbindung, dass alle Lebensmittel, die in Europa verkauft werden, auch dem gleichen Standard entsprechen. So könne eine höhere Wertschöpfung in den Betrieben ankommen. Auch die regionalen Produkte würden dadurch gefördert. Die Bewegung setzt sich darüber hinaus für Insekten- und Naturschutz, sauberes Grundwasser, gesunde Lebensmittel, klimaschonende Landwirtschaft und das Tierwohl in den Ställen ein. Dies müsse jedoch mit der Finanzierung der Gesellschaft verknüpft werden, so die Verbindung.