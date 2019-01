Hüfingen Feuerwehr jetzt vielseitiger im Einsatz

Hüfingen-Fürstenberg. Zwölf Monate von der Bestellung bis zur Auslieferung waren vergangen. Anfang Dezember konnten fünf Einsatzkräfte schließlich aufbrechen, um ihr neues Fahrzeug am Stammsitz der Firma Schlingmann im Teutoburger Wald abzuholen. Fünf weitere Einsatzkräfte aus Behla traten den Weg zur 600 Kilometer entfernten Fachfirma für Feuerwehrfahrzeugbau an, da auch deren neues Löschfahrzeug abholbereit war.

"Wir waren begeistert, als das neue Tankkraftspritzenfahrzeug in unserem Feuerwehrgerätehaus stand", erzählt Fürstenbergs Kommandant Martin Kiebele. "Wir kannten zwar die Abmessungen unseres Fahrzeuges, wussten jedoch nicht genau, ob es in unser Gebäude passt. Viel länger hätte es jedenfalls nicht sein dürfen." Der Fahrzeugaufbau und die Ausrüstung des TSF-W entsprechen den Wünschen der Abteilung. Kiebele berichtet von einem riesigen Fortschritt und einem modernen Fahrzeug, das den Anforderungen einer Wehr in der Größe von Fürstenberg gerecht wird. Gegenüber dem 35 Jahre alten Vorgängermodell ist das aktuelle TSF mit einem Wassertank ausgestattet, der bis zu 1000 Liter Wasser fasst. Die Ausrüstung des neuen Fahrzeugs beinhaltet zusätzlich ein Notstromaggregat, einen Flutlichtstrahler, einen Wassersauger und eine Tauchpumpe. Das neue Fahrzeug ist auf eine Einsatzgruppe von acht Personen ausgelegt. "Wir sind mit dem neuen TSF-W wesentlich flexibler, unsere Einsatzmöglichkeiten und Probenvielfalt erhöhen sich immens", skizziert Kiebele zahlreiche Vorteile.

700 Liter Wasser können mitgeführt werden