Hüfingen Engagement für Kultur und Tradition

Längst sind die Zeiten vorbei, in denen bürgerliche Wehren die Städte verteidigen. Heute erfüllt Bürgerwehr in erster Linie kulturelle Aufgaben in Stadt und Land. In Hüfingen engagieren sich die wenigen Mitglieder seit vielen Jahren für Tradition und das Gemeinwesen und demonstrieren Kameradschaft und Bürgersinn. Denn was wäre ein Start ins neue Jahr ohne die zwölf Böllerschüsse aus der historischen Kanone, verbunden mit guten Wünschen für die Bürger? Oder die Prozession am Fronleichnamstag ohne den Aufmarsch der Milizen, die dem Umzug stets einen feierlich historischen Anstrich geben? Im festen Zusammenhang steht das Römerfest mit der Bürgerwehr, die mit wenigen Mannen dieses viele Jahre auf die Beine gestellt hat. Zusätzliche Bewirtungen beim Sommertheater und anderen Festen brachten die in die Jahre gekommenen Männer an ihre Grenzen.