Hüfingen Eine musikalische Weltreise

Im Anschluss zeigten die Sumpfohrener Musiker unter der Leitung von Dirigentin Eva Maria Agostini, was in ihnen steckt. Gemeinsam starteten die Sumpfohrener eine Reise. Sie begann in Südkorea mit dem Titel "Olympic Spirit", führte über Wien mit dem Stück "Wiener Bürger" bis nach London. An der Endstation gedachten die Musiker der viel zu früh gestorbenen Amy Winehouse mit einem Medley ihrer bekanntesten Stücke.