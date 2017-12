Selten hat sich die Hüfinger Vorweihnachtszeit so winterlich präsentiert wie jetzt. Die weiße Schneedecke erfordert zwar am Morgen einen sportlichen Einsatz mit der Schneeschaufel, der jedoch in der Gemeinschaft mit den Nachbarn sogar Spaß machen kann. Anschließend kann man den weißen Winterzauber nicht nur in der Natur oder im Garten genießen, sondern auch in der Stadt. Denn so eine weiße Schneeschicht verbreitet besonderen Charme, wie hier am Kanal. Die Hoffnung auf eine weiße Weihnacht ist berechtigt. Wäre schön, wenn’s klappt... Foto: Lendle