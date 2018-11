Hüfingen/Donaueschingen B 27-Umfahrung Behla: Fahren nutzen Schleichwege

Ähnlich ist das auch im Straßenverkehr. Besonders, wenn durch größere Baustellen ganze Abschnitte gesperrt sind und eine Umleitung eingerichtet ist. Was die Bauplaner wissen und die jeweils Ortskundigen ohnehin: Es gibt zahlreiche Schleichwege, die genommen werden können, um den strapazenreichen Weg über die Umleitung zu fahren.

Über Feldwege, kleine Wirtschaftswege abseits der bekannten Routen, darunter auch oft Strecken, die eigentlich nicht für solchen Verkehr zugelassen sind.

Ähnliches erlebt auch Projektleiter Michael Waidele, der für die B 27-Umfahrung in Behla zuständig ist. Teilweise wird es dabei aber auch ganz schön wild. Ein Beispiel: Wer auf der alten Bundesstraße von Hüfingen kommend in Richtung Behla fährt, der sieht gleich die aufgewühlte Erde am Fahrbahnrand. Über einen Wirtschaftsweg den Ort verlassend, nehmen etliche Autofahrer dort den kurzen aber illegalen Weg über die Böschung auf die Straße hinauf.