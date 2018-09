Hüfingen Das Jahresdefizit des Hallenbads fällt geringer aus

Kostendeckung schwierig

Auf Alberts Anfrage, wie der Bistrobetrieb in städtischer Regie in die Bilanz einfließe, räumte Bürgermeister Michael Kollmeier ein, die Kostendeckung sei schwierig, weil die Gastronomie über tarifvertragliche Verhältnisse betrieben wird. Im Hallenbad sei durchaus eine neue Handschrift zu erkennen, analysierte Adolf Baumann, Sprecher der FW/FDP/UWV-Fraktion. Ein Hallenbad sei per se defizitär. Man leiste sich eine solche Einrichtung als Bestandteil der Daseinsvorsorge.

Konkret gingen sowohl der Erlös der Eintrittsgelder, als auch die Personalausgaben zurück. Die Erlöse sanken um 14 000 auf 443 000 Euro. Das eigene Personal kostete bei 284 000 Euro 84 000 Euro weniger, die Vergütung an Dienstleister stieg um 25 000 auf 34 000 Euro. 33 000 Euro musste die Stadt beim Gebäudeunterhalt ausgeben. Bis 2015 lag dieser Posten um gut 90 000 Euro höher.