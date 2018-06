Hüfingen Bürgerforum will Ortsteile stärken

Auch über die Aussprache zu solchen Themen möchte das Bürgerforum schnell wachsen. Jeder politisch Interessierte ab 16 Jahre, der in der Gesamtstadt wohnt oder arbeitet, kann mitmachen. Stattfinden sollen "weitere gute Gespräche mit den Ortsvorstehern", aber auch ein Treffen mit Bürgermeister Michael Kollmeier steht auf der Agenda. Dieser sei vor zwei Jahren durch den Zuspruch der Ortsteile zum Bürgermeister gewählt worden.

Die Unechte Teilortwahl gibt es nur in Baden-Württemberg. 1972 zu Zeiten der Gebietsreform bekam sie größere Bedeutung. Aktuell wird sie in etwa 40 Prozent der Kommunen angewendet. Anhand der Wohnbevölkerung wird festgelegt, wie viele Sitze auf Kandidaten aus dem Teilort entfallen. Die Kandidaten kandidieren getrennt nach Wohnbezirk (Teilort), können aber von allen Wählern gewählt werden (unecht). In Hüfingen wurde nach einem 2007 knapp gescheiterten Bürgerentscheid pro Unechte Teilortwahl das Wahlrecht geändert. 2014 wurde erstmals nach neuem Modus gewählt. (wur)

