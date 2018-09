Hüfingen Bücherbaum als Hingucker in der Stadt

Der Bücherbaum soll keine Konkurrenz zum städtischen Bibliotheksangebot sein, sondern eine Bereicherung. Ganz einfach funktioniert das Prinzip. Jeder kann Bücher einstellen oder neuen Lesestoff herausnehmen. So findet sich in ständigem Wechsel ganz unterschiedlicher, kostenloser Lesestoff. Die Recycling-Idee für Bücher entwickelte sich in Hüfingen also zur gelungenen Second-Hand-Bibliothek.