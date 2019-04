Hüfingen/Bräunlingen Unfall auf B 31: Wie gehen Retter bei Großalarm vor?

Es gibt strikte Regeln, an die sich die Einsatzkräfte halten müssen. Um den Überblick zu behalten, gibt es während eines Einsatzes eine Parkordnung. "Die Einsatzfahrzeuge stehen im sogenannten Fischgrätenmuster stehen, also parallel nebeneinander im 45-Grad-Winkel zur Straße auf einer Fahrbahnseite", erklärt Sautter. So sei immer gewährleistet, dass die Fahrzeuge auch wieder von der Unfallstelle wegkommen.

Kommt eine weitere Besatzung - meist je zwei Einsatzkräfte - am Unfallort hinzu, muss sie sich bei der Einsatzleitung melden. Bei dem Unfall auf der B 31 waren dies der "Organisatorische Leiter Rettungsdienst" und ein "Leitende Notärztin", die zusammen die rettungsdienstliche Einsatzleitung vor Ort stellten und genau regelten, wer für welchen Verletzten zuständig ist. Dabei gilt: Pro Rettungswagen ein Verletzter. Deshalb sei bei dem Unfall auf der B 31 auch die große Anzahl an Fahrzeugen zustande gekommen, erklärt Sautter. Nur in Ausnahmefällen, das können beispielsweise sehr leicht verletzte Patienten sein, sei der Transport von zwei Patienten erlaubt.

Neben den Verletzten müssen sich die Retter auch um augenscheinlich unverletzte Unfallbeteiligte kümmern. Doch auch Zeugen und Ersthelfer müssen betreut werden. Dies übernehmen meist die Kollegen des Notfallnachsorgedienstes.

Die Zusammenarbeit bei dem schweren Unfall habe laut Sautter reibungslos funktioniert. Dank der engen Absprache sei es zu keinerlei Problemen gekommen.