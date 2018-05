Hüfingen Bewegung in der Wunderkammer

"Deep dark-pale blue" betitelt Florian Schwarz seine Arbeiten und nimmt damit Bezug auf das tief dunkle Weltall, in dem unsere Erde als blassblauer Punkt erscheint.

Die Recherchen des Künstlers gehen aus einem globalen Netzwerk astronomischer Teleskope hervor, die aus fünf Kontinenten ferngesteuert in sekündlichen Intervallen Fotos aus dem All ins Internet stellen.

Der Künstler richtet den Fokus seiner Kamera aber auch auf die Menschen und ihre Lebenssituationen, auf Landschaften, Bäume, Pflanzen Straßen Räume und technische Ausrüstungen.

Erlebtes und Momentaufnahmen seiner Reisen lässt Florian Schwarz in Texte fließen, die bequem auf Sockeln in Lesehöhe für die Besucher ausliegen. In ausdrucksvoller Sprache und sowie detaillierten Beschreibungen lässt er Erlebtes miterleben und ermöglicht es eine Verbindung zu seinen Fotografien herzustellen.

Die beiden Konzepte der ausstellenden Künstler verbinden Fortschritt, Forschung und Technik mit dem alltäglichen Leben der Menschen auf unserem Planet. Für die Betrachtung und das Verstehen lohnt es sich Zeit mitzubringen und sich auf die Exponate einzulassen, die ganz unspektakulär das Museum in eine Art Wunderkammer verwandeln.