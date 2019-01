Hüfingen Auf Gewinn fließt der Chanpagner

Hüfingen (guy). Wie schon bei Günther Jauch auf dem Stuhl wirkt Ingo Scholz auch am Telefon äußerst entspannt, und das, obwohl sein Handy seit Freitag "fast explodiert wäre" – so viele Glückwünsche gab es.

Am Freitag kamen die ersten Trailer zur neuen Zocker-Folge von "Wer wird Millionär?" mit Günther Jauch. Dort gelang es dem Hüfinger Scholz, groß abzuräumen: 250 000 Euro konnte er mit nach Hause nehmen. Bei der Frage um den Betrag von 750 000 Euro nutzt er den Publikumsjoker. Die Studiogäste geben eine andere Antwort. Hier will er nicht mehr zocken, will die Viertelmillion behalten. Außerdem, so sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung, habe er nicht erfahren, wie viele Leute im Publikum überhaupt mit abgestimmt haben: "Das wurde rausgeschnitten. Was, wenn jetzt nur 37 von 200 Gästen abgestimmt haben? Deshalb habe ich mich dagegen entschieden.

Unter den Gratulanten sind schließlich viele aus der Heimat Mundelfingen, aber auch die Bankberaterin, die mit dem Umgang der Summe helfen möchte. Auch der Professor in Kempten thematisiert den Erfolg: "Er meinte bei der letzten Vorlesung des Semesters, dass er spontan das Thema Vermögensanlage auf die Tagesordnung gesetzt habe." Erkannt hat ihn auch eine Friseurin, bei der er zuvor erst zwei Mal war: "Sie meinte plötzlich: ›Ich habe Sie gestern im Fernsehen gesehen.‹"