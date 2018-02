Hüfingen Atemberaubende Sprünge und Tänze

Über Bühne geflogen

Als "Black Poison" flogen die jungen TuS-Turnerinnen unter Kerstin Oertel über die Bühne und zeigten atemberaubende Sprünge mit dem Trampolin.

Immer wieder faszinierend sind turnerisch-tänzerische Auftritte unter Schwarzlicht, so wie es die TuS-Turnerbuben von Sonja S. Cruz, Manuela Wiehle und Regina Zganjar unter dem Titel "Black and White" am Samstagabend glänzend zeigten. Mit einem fetzig-atemberaubenden Zumba-Tanz überraschten die Tänzerinnen von Sonja S. Cruz und Maja Richter, während die "Fidelen TuS-Fasnet-Hopser" als tanzende gelbe Smileys über die Turnerballbühne hüpften.

Einen Hauch von Orient zauberte die Leistungsriege des TV Donaueschingen mit ihrem Tanz "1000 und eine Nacht" unter Christine Pfau auf die Hüfinger Festhallenbühne, während die Donau­eschinger Tanzgruppe "Descalzo" unter Sarah Schwarz einen Rückblick auf ihre zurückliegenden Tanzauftritte gewährte. Schluss- und Höhepunkt bildete schließlich beim Turnerball in Hüfingen der viel beklatschte Auftritte der "Freitagsturner".