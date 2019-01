In Hüfingen sind noch bis heute, Samstag, drei Sternsingergruppen mit jeweils vier bis fünf Kindern unterwegs. Am Sonntag werden die Sternsinger auch beim Neujahrsempfang in der Festhalle in Hüfingen den Segen sprechen. Den Abschluss feiern die Sternsinger am Samstagabend in der Vorabendmesse um 18.30 Uhr in der Stadtkirche. Foto: Pfarrgemeinde auf der Baar